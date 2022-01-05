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Сбегать не будет. Токаев анонсировал предложения по политической реформе в Казахстане

Новина українською →
Казахстан, Среда 05 января 2022 15:18
Сбегать не будет. Токаев анонсировал предложения по политической реформе в Казахстане Фото: Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу на фоне акций протеста и пообещал, что не сбежит из страны. Он заявил, что готовит новый пакет предложений для стабилизации ситуации в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Токаева.

"Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Чтобы ни было я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом", - сказал президент Казахстана.

Токаев отметил, что уже принял ряд решений для "благополучия многонационального Казахстана", однако этих мер пока не достаточно.

"В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", - заявил он.

Напомним, в Казахстане продолжаются акции протеста, спровоцированы резким ростом цен на сжиженный газ. В Алматы протестующие подожгли ряд админзданий.

На фоне протестов Токаев объявил об отставке правительства Казахстана.

Также президент Казахстана не исключил роспуск парламента.

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