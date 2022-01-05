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Втікати не буде. Токаєв анонсував пропозиції щодо політичної реформи в Казахстані

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 15:18
Втікати не буде. Токаєв анонсував пропозиції щодо політичної реформи в Казахстані Фото: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до народу на тлі акцій протесту і пообіцяв, що не втече з країни. Він заявив, що готує новий пакет пропозицій для стабілізації ситуації в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція виступу Токаєва.

"Як президент я зобов'язаний захищати безпеку і спокій наших громадян, турбуватися про цілісність Казахстану. Щоб не було я буду знаходиться в столиці. Це мій конституційний обов'язок бути разом з народом", - сказав президент Казахстану.

Токаєв зазначив, що вже прийняв ряд рішень для "благополуччя багатонаціонального Казахстану", проте цих заходів поки не достатньо.

"Незабаром я виступлю з новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану. Я залишаюся на колишній позиції послідовних реформ", - заявив він.

Нагадаємо, в Казахстані тривають акції протесту, спровоковані різким зростанням цін на скраплений газ. В Алмати протестувальники підпалили ряд адмінбудівель.

На тлі протестів Токаєв оголосив про відставку уряду Казахстану.

Також президент Казахстану не виключив розпуск парламенту.

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