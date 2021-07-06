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Сайты украинских госструктур заработали: названа причина сбоя

Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Сайты украинских государственных структур возобновили свою работу после масштабного сбоя. Сайты перестали работать из-за проблем со стороны интернет-провайдеров.

Об этом РБК-Украина сказали в Госспецсвязи.

Сейчас проблем в работе провайдеров нет, поэтому сайты государственных органов снова загружаются.

"Наблюдался технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины. Поэтому временно недоступной была часть веб-ресурсов, в том числе сайт президента Украины. Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - заявили в службе.

Напомним, сегодня вечером перестал загружаться сайт Офиса президента, а за ним перестали работать сайты НАБУ, СБУ и еще ряда украинских госструктур.

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