ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сайти українських держструктур запрацювали: названо причину збою

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 липня 2021 20:57
Сайти українських держструктур запрацювали: названо причину збою Фото: в Україні не працювали сайти держорганів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

Сайти українських державних структур відновили свою роботу після масштабного збою. Сайти перестали працювати через проблеми з боку інтернет-провайдерів.

Про це РБК-Україна сказали в Держспецзв'язку.

Наразі проблем в роботі провайдерів не має, тому сайти державних органів знову завантажуються.

"Спостерігався технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують роботу органів державної влади України. Через це тимчасово недоступною була частина веб-ресурсів, в тому числі сайт президента України. Технічні фахівці Держспецзв’язку та сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему", - заявили в службі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері перестав завантажуватися сайт Офісу президента, а за ним перестали працювати сайти НАБУ, СБУ та ще низки українських держструктур.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України НАБУ сайт Госспецсвязи сбой в работе Офіс президента
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні