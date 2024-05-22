З сайту уряду Росії зник законопроект про "зміну" кордонів у Балтійському морі

Із сайту уряду Росії зник проект закону від Міністерства оборони щодо односторонньої "зміни" кордонів із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нормативно-правових актів уряду Росії.
"Проект видалено", - повідомляє сайт російського уряду. Причини видалення документа невідомі.
На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало Міноборони РФ.
Скриншот сторінки видаленого законопроекту (regulation.gov.ru)
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Міноборони Росії підготувало постанову, згідно з якою Москва в односторонньому порядку "змінить" морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.
Так, Росія хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.
На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.
На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.
У Фінляндії заявили, що мають намір з'ясувати деталі планів Росії щодо "зміни" кордонів.
Тим часом Литва вважає, що плани Росії "змінити" кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі - це чергова провокація.
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