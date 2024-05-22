С сайта правительства России исчез законопроект об "смене" границ в Балтийском море

Что предшествовало

Напомним, вчера стало известно, что Минобороны России подготовило постановление, согласно которому Москва в одностороннем порядке "изменит" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море .

Россия хочет изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина.

На границе с Литвой под просмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

В Финляндии заявили, что намерены выяснить детали планов России по "смене" границ.

Тем временем Литва считает, что планы России "изменить" границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море - это очередная провокация.

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