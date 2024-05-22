Фінляндія про рішення РФ "змінити" кордон: внесення плутанини - це ще й гібридний вплив

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндія Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Twitter.

"Ми припускаємо, що Росія, як учасник Конвенції, діятиме відповідним чином. Слід пам'ятати, що внесення плутанини - це ще й гібридний вплив. Фінляндію це не збентежить", - наголосила Валтонен.

Міністр нагадала, що конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема про їхній перегляд.

"За повідомленнями ЗМІ, Росія може переглянути визначення морських зон у Фінській затоці. Міністерство закордонних справ з'ясовує деталі", - заявила вона.

Росія вирішила "відсунути" кордон у Балтійському морі

Напередодні стало відомо, що Міноборони РФ підготувало постанову, згідно з якою Москва в односторонньому порядку "змінить" морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Росія може напасти на країни Балтії

Вторгнення Росії в Україну змусило країни Заходу серйозно замислитися про можливість нападу РФ на членів НАТО. Серед потенційних цілей багато експертів називають країни Балтії: Литву, Латвію та Естонію.

Нещодавно заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скибіцький заявив, що РФ може захопити країни Балтії за сім днів. Він також припустив, що реакція НАТО на такий напад буде тривалішою.

Країни Балтії вже давно відчувають себе вразливими перед лицем російської агресії. Вони неодноразово заявляли про необхідність посилити присутність НАТО в регіоні, що, своєю чергою, і зробив Північноатлантичний альянс.

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