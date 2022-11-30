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Сайти Ватикану зазнали кібератаки після критики Росії з боку Папи Франциска

Фото: сайти Ватикану зазнали кібератаки після критики Росії з боку Папи Франциска (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Робота інтернет-сайтів Ватикану в середу, 30 листопада, була серйозно порушена, виявився недоступним і офіційний сайт, італійські ЗМІ не відкидають хакерської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero.

"Протягом кількох годин усі веб-сайти різних куріальних органів були вимкнені, унеможливлюючи на той час доступ для користувачів", - йдеться в повідомленні.

Спершу пресслужба Ватикану заявила, що йдеться про "звичайне технічне обслуговування", та пізніше заявила про "аномальні спроби доступу" до головного сайту vatican.va.

Повідомляється, що ймовірно, йдеться про атаку типу DDoS, яка сповільнює роботу мережі та очікує величезного потоку вхідних даних, перевантажуючи мережу. Коли мережа перевантажена, вона автоматично вимикається. Це прості атаки, але вони потребують координації.

Італійські ЗМІ припускають, що за кібератакою можуть стояти російські хакери, які раніше здійснювали подібні атаки проти інших державних установ у Європі.

Зазначимо, що про кібератаку на ресурси Ватикану стало відомо після того, як Папа Римський розкритикував жорстокість військових із Бурятії та Чечні, які скоюють воєнні злочини в Україні.

Окрім того, Папа Римський назвав Росію країною-агресором та пояснив, чому публічно не критикує президента РФ Володимира Путіна.

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ВатиканКібератакаПапа римський