На сайте ВР опубликован текст законопроекта о труде

Инициатором законопроекта является премьер-министр Алексей Гончарук
На сайте украинского парламента опубликован проект "Закона о труде", который по сути является новым Трудовым кодексом. Текст опубликован на портале Верховной рады.
Инициатором законопроекта является премьер-министр Алексей Гончарук.
В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые будет регулировать новое законодательство и которые никак не были прописаны в старом КЗоТе. Среди которых:
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.