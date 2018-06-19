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На сайте Рады появился текст законопроекта о запуске ВАСК

НовостиПолитика    19.06.2018 - 14:35
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Расходы, связанные с запуском ВАСК, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2018

На сайте Верховной рады Украины появился текст законопроекта №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда". Он размещен на странице проекта закона на сайте ВР.

"Общие положения. Статья 1. Образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2. Местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются Законом Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - говорится в тексте проекта закона.

Документ также содержит раздел "Заключительные положения".

"1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. 2. Кабинету министров Украины осуществить в пределах компетенции мероприятия, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда. 3. Государственной судебной администрации Украины принять меры, необходимые для реализации настоящего Закона", - говорится в тексте проекта.

Таким образом, законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

Напомним, как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко во вторник внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Глава государства определил проект как неотложный для внеочередного рассмотрения.

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Теги публикации: Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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