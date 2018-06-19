На сайті Ради з'явився текст законопроекту про запуск ВАСК

Витрати, пов'язані з запуском ВАСК, здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на 2018 рік

На сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту №8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Він розміщений на сторінці проекту закону на сайті ВР.

"І. Загальні положення. Стаття 1. Утворити Вищий антикорупційний суд. Стаття 2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються Законом України "Про Вищий антикорупційний суд", - сказано у тексті проекту закону.

Документ також містить розділ "Прикінцеві положення".

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Кабінету міністрів України вжити в межах компетенції заходів, пов'язаних з утворенням Вищого антикорупційного суду. 3. Державній судовій адміністрації України вжити заходів, необхідних для реалізації цього Закону", - сказано у тексті проекту.

Таким чином, законопроектом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

Нагадаємо, як повідомлялося, президент України Петро Порошенко у вівторок вніс до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Голова держави визначив проект як невідкладний для позачергового розгляду.