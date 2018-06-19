Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На сайті Ради з'явився текст законопроекту про запуск ВАСК

НовиниПолітика    19.06.2018 - 14:35
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Витрати, пов'язані з запуском ВАСК, здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на 2018 рік

На сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту №8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Він розміщений на сторінці проекту закону на сайті ВР.

"І. Загальні положення. Стаття 1. Утворити Вищий антикорупційний суд. Стаття 2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються Законом України "Про Вищий антикорупційний суд", - сказано у тексті проекту закону.

Документ також містить розділ "Прикінцеві положення".

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Кабінету міністрів України вжити в межах компетенції заходів, пов'язаних з утворенням Вищого антикорупційного суду. 3. Державній судовій адміністрації України вжити заходів, необхідних для реалізації цього Закону", - сказано у тексті проекту.

Таким чином, законопроектом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

Нагадаємо, як повідомлялося, президент України Петро Порошенко у вівторок вніс до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Голова держави визначив проект як невідкладний для позачергового розгляду.

В Раді сьогодні розглянуть закон про нацбезпеку Парубій доручив комітету терміново розглянути законопроект про запуск ВАСК
Теги публікації: Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся