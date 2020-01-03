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На сайте Рады обнародован законопроект о земле ко второму чтению

Новости » Экономика     03.01.2020 - 17:22
На сайте Рады обнародован законопроект о земле ко второму чтению
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парламентский комитет рекомендует снизить ограничение на покупку земли до 10 тыс. га

На сайте Верховной рады обнародовано заключение Аграрного комитета и сравнительная таблица поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению. Документы опубликованы на странице законопроекта №2178-10.

Согласно таблице, комитет отклонил почти все поправки (4016 предложений) народных депутатов ко второму чтению.

Вместе с тем, комитет учел только две поправки, одна из которых меняет название законопроекта на "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Вторая очень большая поправка, среди прочего, снижает лимит на покупку земли с 210 до 10 тыс. га.

"Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина не может превышать десяти тысяч гектаров. Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности юридического лица (кроме банков и кредитных учреждений) не может превышать общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в собственности всех ее участников (членов, акционеров), но не более десяти тысяч гектаров", - говорится в документе.

Кроме того, в законопроект заложили норму о продаже земли иностранцам только после референдума.

"Обретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, созданными и зарегистрированными по законодательству Украины, участниками (учредителями) или конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, может осуществляться со дня при условии одобрения этого на референдуме", - говорится в одобренной поправке.

Напомним, в конце декабря 2019 года Комитет по вопросам аграрной и земельной политике рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли во втором чтении.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

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