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На сайте Олимпиады 2020 исправили карту Украины без Крыма

Автор: РБК-Украина

Организаторы Олимпийских игр 2020 года исправили карту Украины, на которой Крым был отделен от остальной территории страны. Изменения внесли на официальный сайт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпиады.

В разделе "Расписание и результаты" на сайте Олимпиады была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами".

На карте вчера заметили, что Украина и Крым разделены линией, которая обозначает границы стран. Однако сегодня ошибка исправлена.

Ранее МИД Украины заявили, что "разбираются с этой проблемой".

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КрымОлимпиада 2020