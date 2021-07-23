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На сайті Олімпіади 2020 виправили карту України без Криму

Автор: РБК-Україна

Організатори Олімпійських ігор 2020 виправили карту України, на якій Крим був відділений від решти території країни. Зміни внесли на офіційний сайт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпіади.

У розділі "розклад і результати" на сайті Олімпіади було розміщено карту з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну "оплесками".

На карті вчора помітили, що Україна та Крим розділені лінією, яка позначає кордони країн. Однак сьогодні помилка виправлена.

Раніше МЗС України заявили, що "розбираються з цією проблемою".

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КримОлімпіада 2020