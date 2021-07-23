На сайті Олімпіади 2020 виправили карту України без Криму

Організатори Олімпійських ігор 2020 виправили карту України, на якій Крим був відділений від решти території країни. Зміни внесли на офіційний сайт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпіади .

У розділі "розклад і результати" на сайті Олімпіади було розміщено карту з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну "оплесками".

На карті вчора помітили, що Україна та Крим розділені лінією, яка позначає кордони країн. Однак сьогодні помилка виправлена.