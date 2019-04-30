На сайте Бундестага появилась петиция о Голодоморе

На сайте немецкого парламента (Бундестаг) появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Павла Климкина.

По его словам, на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

"Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению", - отметил Климкин.

Напомним, в конце марта американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

В ноябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности", - заявлял Порошенко. Кроме того, он подчеркнул, что РФ разворачивает агрессию против Украины с целью "возвращения ее в империю".