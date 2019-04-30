На сайті Бундестагу з'явилася петиція про Голодомор

На сайті німецького парламенту (Бундестагу) з'явилася петиція про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

За його словами, на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу

"Дякую мюнхенської громаді за ініціативу та всім українцям Німеччини за її підтримку. Закликаю українців у ФРН підтримати цей заклик - кожен може підписати петицію, а хто знає німецьку мову - долучитися до її обговорення", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, в кінці березня американський штат Луїзіана визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

У листопаді президент України Петро Порошенко заявляв, що історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації.

"Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ як правонаступниці СРСР, і цей злочин не має терміну давності", - заявляв Порошенко. Крім того, він підкреслив, що РФ розгортає агресію проти України з метою "повернення її до імперії".