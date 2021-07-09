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Сайт Военно-морских сил Украины перестал работать

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июля 2021 17:01
Сайт Военно-морских сил Украины перестал работать Фото: сайт Военно-морских сил Украины перестал работать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 июля перестал работать сайт Военно-морских сил Украины. Причины сбоя пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, при попытке загрузить веб-ресурс Военно-морских сил ВС Украины браузер выдает сообщение: "Нет связи с сайтом".

Сайт Военно-морских сил Украины перестал работать

Фото: страница сайта Военно-морских сил Украины сейчас

Напомним, недавно перестали работать сайты Офиса президента Украины, СБУ и ряда других госструктур. Причиной сбоя стали хакерские атаки.

Отметим, что Служба безопасности Украины заблокировала 76 хакерских атак на информационные ресурсы украинских органов власти в течение июня.

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