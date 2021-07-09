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Сайт Військово-морських сил України перестав працювати

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 17:01
Сайт Військово-морських сил України перестав працювати Фото: сайт Військово-морських сил України перестав працювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 липня перестав працювати сайт Військово-морських сил України. Причини збою поки не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, при спробі завантажити веб-ресурс Військово-морських сил ЗС України браузер видає повідомлення: "Немає зв’язку із сайтом".

Сайт Військово-морських сил України перестав працювати

Фото: сторінка сайту Військово-морських сил України зараз

Нагадаємо, нещодавно перестали працювати сайти Офісу президента України, СБУ та низки інших держструктур. Причиною збою стали хакерські атаки.

Зазначимо, що Служба безпеки України заблокувала 76 хакерських атак на інформаційні ресурси українських органів влади протягом червня.

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