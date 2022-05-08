Купить билет на поезд на сайте УЗ пока невозможно: в чем причина

Сегодня, 8 мая, были замечены проблемы в работе сайта "Укрзализныци", в частности при покупке билетов. В компании пояснили, что причиной этому стали массированные кибератаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "УЗ" Александра Шевченко.

"Последние четыре-пять дней на сайт booking.uz идут кибератаки. Поэтому сайт время от времени отключают, чтобы отбить очередную атаку. Сейчас специалисты УЗ работают над возобновлением работы сервиса покупки билетов", - отметил он.

Шевченко также напомнил, что пока остается возможность купить билеты через официальные чат-боты УЗ в Telegram и Viber.