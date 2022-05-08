Купити квиток на поїзд на сайті УЗ поки що неможливо: у чому причина

Сьогодні, 8 травня, були помічені проблеми у роботі сайту "Укрзалізниці", зокрема під час купівлі квитків. У компанії пояснили, що причиною цьому стали масовані кібератаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "УЗ" Олександра Шевченка.

"Останні чотири-п'ять днів на сайт booking.uz йдуть кібератаки. Тому сайт час від часу відключають, щоб відбити чергову атаку. Наразі спеціалісти УЗ працюють над поновленням роботи сервісу купівлі квитків", - зазначив він.

Шевченко також нагадав, що наразі залишається можливість придбати квитки через офіційні чат-боти УЗ в Telegram та Viber.