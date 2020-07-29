Сайт СБУ не працює: названо причину

Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

Наразі фахівці працюють над оперативним вирішенням ситуації

Інформація на офіційному сайті Служби безпеки України тимчасово не оновлюється. Причина - технічні питання, що виникли на майданчику Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Про це повідомила прес-служба СБУ на своєму Telegram-каналі.

Наразі фахівці працюють над оперативним вирішенням ситуації. Відновлювальні роботи знаходяться на завершальній стадії.

У прес-службі зазначили, що продовжують працювати сторінки СБУ у Facebook, Telegram чи Twitter.

Нагадаємо, представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомило про цілеспрямовану кібератаку.

РБК-Україна писало, що за минулий тиждень на сайт Офісу президента здійснили кілька кібератак.

Крім того, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив, що в червні цього року сталася найбільша в історії бот-атака нового типу, яка досягла значення майже в 780 Гбіт/с і відключила 15% світового інтернету.