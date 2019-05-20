Сайт президента Украины обновился после инаугурации Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Первой на сайте нового главы государства стала новость о сложении присяги

Официальный сайт новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обновлен после церемонии его инаугурации в понедельник, 20 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-слкжбу главы государства.

Первою новостью на обновленном интернет-представительстве президента стала информация о принесении Зеленским присяги. Сейчас на сайте есть уже две новости о действиях нового президента страны.

Напомним, Владимир Зеленский во время инаугурации призвал чиновников не вешать в своих кабинетах его портреты как президента. "Президент - это не икона, не идол и не портрет", - сказал он.

Добавим, что Зеленский также обратился к Кабинету министров с призывом подать в отставку. Он отметил, что в украинском правительстве должны быть новые лица и новые "прозрачные правила игры".

Кроме того, на церемонии инаугурации новоизбранный президент объявил о роспуске Верховной рады. Ранее в парламенте объявили об отсутствии коалиции, поскольку "Народный фронт" - вторая по численности фракция вышла из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.