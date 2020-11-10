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Сайт омбудсмена второй день заблокирован из-за хакерских атак

Украина, Вторник 10 ноября 2020 10:34
Сайт омбудсмена второй день заблокирован из-за хакерских атак
Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сайт Уполномоченного Верховной рады по правам человека остается заблокированным из-за хакерских атак. Ресурс заблокирован второй день подряд.

Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак… Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным", - отметила уполномоченный.

Денисова проинформировала, что работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата Офиса омбудсмена сейчас проводят соответствующие технические работы.

Напомним, в Украине с начала года нейтрализовали 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. Преступной деятельностью занимались 20 хакерских группировок.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября хакеры атаковали сайт Национальной полиции и распространили фейки.

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Новости Украины Политика хакерыомбудсменДенисова

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