Сайт омбудсмена второй день заблокирован из-за хакерских атак

Сайт Уполномоченного Верховной рады по правам человека остается заблокированным из-за хакерских атак. Ресурс заблокирован второй день подряд.
Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
"Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак… Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным", - отметила уполномоченный.
Денисова проинформировала, что работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата Офиса омбудсмена сейчас проводят соответствующие технические работы.
Напомним, в Украине с начала года нейтрализовали 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. Преступной деятельностью занимались 20 хакерских группировок.
Как писало РБК-Украина, в конце сентября хакеры атаковали сайт Национальной полиции и распространили фейки.