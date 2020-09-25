Кибератака на Нацполицию: специалисты выяснили, как взломали сайт

Фото: замминистра внутренних дел Сергей Гончаров (mvs.gov.ua)

Специалисты по кибербезопасности уже выяснили, каким образом на этой неделе хакеры взломали сайт Национальной полиции. Они внедрили для этого вредоносное программное обеспечение.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров, передает сайт МВД.

По его словам, расследование хакерской атаки на сайт Национальной полиции продолжается.

"Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивось", - добавил Гончаров.

Напомним, 23 сентября были взломаны ресурсы Национальной полиции. В связи с этим на некоторых страницах областных управлений полиции были распространены фейки, в том числе о якобы аварии на Ровенской АЭС и гибели военнослужащих в разных регионах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже заявил, что киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий против Украины. Кроме того, для повышения кибербезопасности в ряды киберполиции объявили большой набор специалистов.