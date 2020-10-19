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В Украине с начала года совершили 460 кибератак на органы госвласти

Украина, Понедельник 19 октября 2020 11:50
В Украине с начала года совершили 460 кибератак на органы госвласти
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с начала года нейтрализовали 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. Преступной деятельностью занимались 20 хакерских группировок.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Всего за 9 месяцев открыто 408 уголовных дел по материалам киберподразделений СБУ. Из них - 106 дел за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст. 361, 362, 363 Уголовного кодекса Украины).

За этот период были привлечено к уголовной ответственности 20 и осуждены 3 человека.

Также сотрудники СБУ с начала года нейтрализовали 16 ботоферм мощностью более чем 60 тысяч ботов.

"Подобные ботофермы значительно активизировались накануне местных выборов. Всего в 2020 году по материалам Службы начато 42 дела за преступления против основ национальной безопасности, 24 человека осуждены", - сообщили в СБУ.

Напомним, в конце сентября хакеры атаковали сайт Национальной полиции и распространили фейки. Для этого хакеры использовали вредоносное программное обеспечение.

Подробнее о новом виде кибератак читайте в материале РБК-Украина "Атаки на сеть: насколько опасна новая киберугроза для Украины".

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