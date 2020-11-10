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Сайт омбудсмена другий день заблокований через хакерські атаки

Україна, Вівторок 10 листопада 2020 10:34
Сайт омбудсмена другий день заблокований через хакерські атаки
Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Сайт Уповноваженого Верховної ради з прав людини залишається заблокованим через хакерські атаки. Ресурс заблокований другий день поспіль.

Про це написала український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

"Другий день поспіль заблокована робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки... Через постійні хакерські атаки сайт уповноваженого залишається недоступним", - зазначила уповноважений.

Денісова поінформувала, що працівники Відділу інформаційних систем і захисту інформації секретаріату Офісу омбудсмена зараз проводять відповідні технічні роботи.

Нагадаємо, в Україні з початку року нейтралізували 460 кіберінцідентов і кібератак на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури. Злочинною діяльністю займалися 20 хакерських угруповань.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня хакери атакували сайт Національної поліції і поширили фейки.

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