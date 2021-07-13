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Сайт МОЗ перестав працювати

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 15:34
Сайт МОЗ перестав працювати Фото: сайт МОЗ не працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сайт Міністерства охорони здоров'я перестав працювати у вівторок, 13 липня. Причини несправності наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

При спробі завантажити сайт міністерства веб-сторінка видає помилку. Зокрема, у описі помилки йдеться про те, що складнощі виникли в роботі хосту.

Наразі міністерство ніяк не коментувало несправність в роботі свого веб-сайту.

Зазначимо, це вже не перший випадок, коли сайти держорганів перестають працювати, за останній час. До цього через кібератаку на інтернет-провайдерів не працювали сайти Офісу президента, СБУ, Держспецзв'язку та ще низки державних органів.

Сайт МОЗ перестав працювати

Оновлено.

Станом на 15:40 сайт українського міністерства відновив свою роботу.

Нагадаємо, минулої п'ятниці російські хакери здійснили атаку на сайт ВМС України.

Як писало РБК-Україна, минулого місяця в Україні заблокували 76 хакерських атак на інформаційні ресурси органів влади.

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