Сайт Львовской областной военной администрации атаковали хакеры
Официальное интернет-представительство Львовской областной военной администрации оказалось под кибератакой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный канал администрации в Telegram.
Львовская ОВА заявила об очередной атаке на свой портал. Областные власти предупредили о возможных попытках разместить на сайте недостоверную информацию.
"Просим не реагировать на информацию, размещаемую на сайте в данный момент – ведутся работы по восстановлению его надлежащего функционирования", – говорится в сообщении.
О возобновлении работы сайта Львовская ОВА пообещала проинформировать дополнительно. Пока же посоветовали пользоваться профилями администрации в Telegram и Facebook.
Напомним, что ООН допустила использование Россией биологического или химического оружия.
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