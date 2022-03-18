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Сайт Львовской областной военной администрации атаковали хакеры

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Львов, Пятница 18 марта 2022 21:50
Сайт Львовской областной военной администрации атаковали хакеры Фото: Глава Львовской ОВА Максим Козицкий (facebook.com/maks.kozytskyy)
Автор: Антон Федорцив

Официальное интернет-представительство Львовской областной военной администрации оказалось под кибератакой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный канал администрации в Telegram.

Львовская ОВА заявила об очередной атаке на свой портал. Областные власти предупредили о возможных попытках разместить на сайте недостоверную информацию.

"Просим не реагировать на информацию, размещаемую на сайте в данный момент – ведутся работы по восстановлению его надлежащего функционирования", – говорится в сообщении.

О возобновлении работы сайта Львовская ОВА пообещала проинформировать дополнительно. Пока же посоветовали пользоваться профилями администрации в Telegram и Facebook.

Напомним, что ООН допустила использование Россией биологического или химического оружия.

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