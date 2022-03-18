Сайт Львовской областной военной администрации атаковали хакеры

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный канал администрации в Telegram.

Львовская ОВА заявила об очередной атаке на свой портал. Областные власти предупредили о возможных попытках разместить на сайте недостоверную информацию.

"Просим не реагировать на информацию, размещаемую на сайте в данный момент – ведутся работы по восстановлению его надлежащего функционирования", – говорится в сообщении.

О возобновлении работы сайта Львовская ОВА пообещала проинформировать дополнительно. Пока же посоветовали пользоваться профилями администрации в Telegram и Facebook.