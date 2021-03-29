Сайт Конституционного суда перестал работать

Официальный сайт Конституционного суда Украины перестал работать. Сайт суда перестал открываться еще в субботу, 27 марта, и не работает до сих пор.

"Информируем, что начиная с субботы, 27 марта, официальный сайт Конституционного суда Украины по неизвестным причинам прекратил свою работу", - сообщили на странице суда в Facebook.

В КСУ рассказали, что причина неисправности сайта пока не установлена, но специалисты уже принимают все необходимые меры для восстановления его функционирования.

"До полноценного возобновления работы сайта все актуальные новости о деятельности КСУ мы сообщим на официальных страницах суда в социальных сетях", - добавили в пресс-службе суда.