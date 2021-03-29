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Сайт Конституційного суду перестав працювати

Автор: Дмитро Левицький

Офіційний сайт Конституційного суду України перестав працювати. Сайт суду перестав відкриватися ще в суботу, 27 березня, і не працює до цього часу.

Про це заявили в прес-службі Конституційного суду.

"Інформуємо, що починаючи з суботи, 27 березня, офіційний вебсайт Конституційного суду України з невідомих причин припинив свою роботу", - повідомили на сторінці суду в Facebook.

В КСУ розповіли, що причина несправності сайту поки не встановлена, але фахівці вже вживають всі необхідні заходи для відновлення його функціонування.

"До повноцінного відновлення роботи вебсайту всі актуальні новини про діяльність КСУ ми повідомлятимемо на офіційних сторінках суду в соціальних мережах", - додали в прес-службі суду.

Нагадаємо, в середині лютого не працював сайт Служби безпеки України. На веб-сайт СБУ йшла потужна кібератака, яка блокувала його роботу.

А в середині березня стався збій в роботі сайту Офісу президента. Доступу до веб-сайту не було близько півгодини.

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