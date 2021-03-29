Сайт Конституційного суду перестав працювати

Офіційний сайт Конституційного суду України перестав працювати. Сайт суду перестав відкриватися ще в суботу, 27 березня, і не працює до цього часу.

Про це заявили в прес-службі Конституційного суду .

"Інформуємо, що починаючи з суботи, 27 березня, офіційний вебсайт Конституційного суду України з невідомих причин припинив свою роботу", - повідомили на сторінці суду в Facebook.

В КСУ розповіли, що причина несправності сайту поки не встановлена, але фахівці вже вживають всі необхідні заходи для відновлення його функціонування.

"До повноцінного відновлення роботи вебсайту всі актуальні новини про діяльність КСУ ми повідомлятимемо на офіційних сторінках суду в соціальних мережах", - додали в прес-службі суду.