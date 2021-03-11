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Сайт Офиса президента Украины не работает

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 15:45
Сайт Офиса президента Украины не работает Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Сайт Офиса президента Украины Владимира Зеленского не работал в течение минимум 25 минут. На момент публикации первоначальной новости портал не загружался вовсе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

При запросе на загрузку браузер пытался загрузить адрес сайта Офиса президента, но в течение длительного времени ничего не происходило. Не выдавало ошибку, сайт не подгружался совсем. Не происходило соединение.

Обновлено (16:00): в пресс-службе Офиса президента в комментарии РБК-Украина заявили, что в работе сайта произошел технический сбой. Специалисты уже работают над восстановлением.

Обновлено (16:02): сайт Офиса президента Украины возобновил работу в привычном режиме.

Ранее сообщалось, что Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидается, что он может заработать уже на следующей неделе.

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