Сайт Офиса президента Украины не работает

Сайт Офиса президента Украины Владимира Зеленского не работал в течение минимум 25 минут. На момент публикации первоначальной новости портал не загружался вовсе.

При запросе на загрузку браузер пытался загрузить адрес сайта Офиса президента, но в течение длительного времени ничего не происходило. Не выдавало ошибку, сайт не подгружался совсем. Не происходило соединение.

Обновлено (16:00): в пресс-службе Офиса президента в комментарии РБК-Украина заявили, что в работе сайта произошел технический сбой. Специалисты уже работают над восстановлением.

Обновлено (16:02): сайт Офиса президента Украины возобновил работу в привычном режиме.