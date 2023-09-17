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Сайнс на "Феррарі" перервав у Сингапурі серію перемог "Ред Булла" у Формулі-1

Фото: Карлос Сайнс лідирував зі старту до фінішу (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Іспанський пілот "Феррарі" Карлос Сайнс виграв Гран-прі Сингапуру на вуличній трасі "Маріна-Бей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції Леклер на "Феррарі" пройшов Расселла, який стартував другим на "Мерседесі". Утім, випередити партнера по команді Сайнса монегаск не зумів. А невдовзі команда закликала Леклера оберігати іспанського пілота від тиску інших.

На 15-те коло відриви в першій п'ятірці стабілізувалися в районі секунди-двох. Вирішив додати інтриги в гран-прі Сарджент ("Вільямс"), аварія якого спровокувала виїзд автомобіля безпеки. Лідери масово поїхали в бокси за новими шинами, а пелотон неабияк перетасувався.

Лідери витратили десять кіл, аби позбутися "зайд" і зафіксували топ-6 у складі Сайнса, Норріса з "Макларена", Расселла, Хемілтона ("Мерседес") і Леклера. На 45-му колі німецько-британська стайня пішла ва-банк – Расселл і Хемілтон поїхали за свіжою гумою "медіум", коли інші залишилися на "харді".

Як наслідок, на фінальних колах за перемогу боролися відразу чотири пілоти. Сайнс постійно перебував під пресингом Норріса, а на того тиснули обидва "Мерседеси". Утім, усі спроби обгонів виявилися невдалими, тож Сайнс здобув першу перемогу в нинішньому сезоні. Компанію йому на подіумі склали британці Норріс і Хемілтон. А от Расселл на останньому колі потрапив в аварію і втратив усе.

Класифікація Гран-прі Сингапуру-2023:

  1. Карлос Сайнс
  2. Ландо Норріс (+0.812)
  3. Льюїс Хемілтон (+1.269)

До слова, раніше розібрали непідкорені Ферстаппеном рекорди Формули-1.

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FerrariФормула-1