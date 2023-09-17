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Сайнс на "Феррари" прервал в Сингапуре серию побед "Ред Булла" в Формуле-1

Фото: Карлос Сайнс лидировал со старта до финиша (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура на уличной трассе "Марина-Бэй".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

На первых метрах дистанции Леклер на "Феррари" прошел Расселла, стартовавшего вторым на "Мерседесе". Впрочем, опередить партнера по команде Сайнса монегаск не смог. А вскоре команда призвала Леклера оберегать испанского пилота от давления других.

На 15-й круг отрывы в первой пятерке стабилизировались в районе секунды-двух. Решил добавить интриги в гран-при Сарджент ("Уильямс"), авария которого спровоцировала выезд автомобиля безопасности. Лидеры массово поехали в боксы за новыми шинами, а пелотон изрядно перетасовывался.

Лидеры потратили десять кругов, чтобы избавиться от "чужаков" и зафиксировали топ-6 в составе Сайнса, Норриса из "Макларена", Расселла, Хэмилтона ("Мерседес") и Леклера. На 45-м круге немецко-британская конюшня пошла ва-банк – Расселл и Хэмилтон поехали за свежей резиной "медиум", когда остальные остались на "харде".

Как следствие, на финальных кругах за победу сражались сразу четыре пилота. Сайнс постоянно находился под прессингом Норриса, а того давили оба "Мерседеса". Впрочем, все попытки обгонов оказались неудачными, и Сайнс одержал первую победу в нынешнем сезоне. Компанию ему на подиуме составили британцы Норрис и Хэмилтон. А вот Расселл на последнем круге попал в аварию и лишился всего.

Классификация Гран-при Сингапура-2023:

  1. Карлос Сайнс
  2. Ландо Норрис (+0.812)
  3. Льюис Хэмилтон (+1.269)

К слову, ранее разобрали непокоренные Ферстаппеном рекорды Формулы-1.

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