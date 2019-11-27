Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик рассчитывает, что обмен пленными на Донбассе состоится вскоре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Сайдик смотрит с большой надеждой на встречу в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже и надеется, что "нормандскую четверку" не будут издалека тревожить боевые действия на Донбассе.

"Ведется действительно очень серьезная работа. Я убежден, что стороны хотят обмена. И я надеюсь, что он еще состоится в обозримое время", - сказал он.

Напмоним, на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом. Как отмечается, лидеры стран подпишут итоговый документ, который "носит концептуальный характер". "Документ будет своего рода "дорожной картой". Сообщается, что проект закрепляет "формулу Штайнмайера" как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта, а также включает в себя перечень конкретных задач для Контактной группы по ее реализации.

Как сообщало РБК-Украина, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу.