Сайдик сподівається, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться незабаром

Спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдик розраховує, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться незабаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Сайдик дивиться з великою надією на зустріч у "нормандському форматі", яка відбудеться 9 грудня в Парижі і сподівається, що "нормандську четвірку" не будуть здалеку турбувати бойові дії на Донбасі.

"Ведеться дійсно дуже серйозна робота. Я переконаний, що сторони хочуть обміну. І я сподіваюся, що обмін ще відбудеться ближчим часом", - сказав він.

Нагадаємо, на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайера" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом. Як зазначається, лідери країн підпишуть підсумковий документ, який "носить концептуальний характер". "Документ буде свого роду "дорожньою картою". Повідомляється, що проект закріплює "формулу Штайнмайера" як основоположну концепцію політичного врегулювання конфлікту, а також включає в себе перелік конкретних завдань для Контактної групи по її реалізації.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч.