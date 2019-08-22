Сайдик назвал последнее перемирие на Донбассе "самым действенным"

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что начавшееся 21 июля перемирие на востоке Украины является самым действенным по сравнению теми, о которых договаривались ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сайдик отметил, что спустя 30 дней после начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня является значительно ниже, чем до его вступления в силу.

"Перемирие, согласованное ТКГ, и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, оно является самым действенным", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

Также отмечается, что с начала перемирия не зарегистрировано ни одного убитого гражданского вследствие обстрелов, лишь один человек был ранен.

"Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии. Я еще раз настоятельно призываю стороны и далее полностью соблюдать обязательства, особенно с учетом начала учебного года", - добавил Сайдик.

Ранее Сайдик уже призывал соблюдать перемирие на Донбассе перед новым учебным годом.

РБК-Украина писало, что 21 августа Сайдик заявил, что в политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк.