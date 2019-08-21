В контактной группе нашли замену Бессмертному

Фото: Роман Бессмертный (president.gov.ua)

Романа Бессмертного в ТКГ заменил Валерий Гребенюк

Представитель СММ ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Политическая группа сегодня продолжала обсуждать так называемую "формулу Штайнмайера", возможную амнистию и проведения местных и выборов в ОРДЛО, но без результатов.

Отметим, Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году его назначили дипломатическим советником Службы безопасности Украины (СБУ).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Соответствующий указ был обнародован 13 августа.

Позже Роман Бессмертный заявил, что узнал о своем назначении и увольнении из ТКГ из средств массовой информации.

Кроме того, в Офисе президента заявили, что отстранение Романа Бессмертного от работы в Трехсторонней контактной группе связано с формированием более эффективной команды, которая сможет защищать позицию Украины в ТКГ.