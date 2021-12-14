SaveФОП снова протестуют в Киеве. Произошла стычка с полицией

В Киеве снова протестуют представители SaveФОП. Между ними и правоохранителями произошла стычка.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Митингующие хотели пройти маршем, но полиция их не пустила, выставив огромный кордон на улицах Шелковичной и Грушевского.
Сегодня участника протеста выступают против расширения фискализации.
Также предприниматели требуют принятия законопроекта №6376, который вносит изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов еще на один год.
Напомним, в сентябре также в ходе протеста SaveФОП под Верховной радой произошла потасовка.