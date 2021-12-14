ФОПи знову протестують у Києві. Сталася сутичка з поліцією

У Києві знову протестують підприємці. Між ними і правоохоронцями сталася сутичка.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Мітингувальники хотіли пройти маршем, але поліція їх не пустила, виставивши величезний кордон на вулицях Шовковичній і Грушевського.
Сьогодні учасники протесту виступають проти розширення фіскалізації.
Також підприємці вимагають прийняття законопроекту № 6376, який вносить зміни до Податкового кодексу про перенесення впровадження касових апаратів ще на один рік.
Нагадаємо, у вересні також в ході протесту під Верховною Радою сталася бійка.