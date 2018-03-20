Савченко заявила, что планировала создать абсурдную ситуацию, а не теракт

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что ее задача было создавать эту абсурдную ситуацию, а не таракт. Об этом она заявила в ходе брифинга в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Моя задача была создавать эту абсурдную ситуацию..Если бы я что-то планировала, я бы это сделала, я хотела, чтобы власть подумала, чтоб они смертны. Это политическая провокация", - добавила она

Отметим, что Савченко отрицает, что готовила теракт.

"Когда распространились слухи о том, что у меня есть гранаты и пистолеты, все мои коллеги испугались, что у них якобы красная линия. Депутаты начали бежать из парламента. Все украинцы мечтают подорвать Банковую, парламент и Кабмин. Я мечтаю изменить ситуацию не взрывами", -заявила Савченко.

Напомним, завтра Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины рассмотрит представление на Савченко.

Отметим, что 16 марта регламентный комитет получил представление о привлечении к уголовной ответственности Савченко. Луценко внес в раду соответствующее представление 15 марта. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале Верховной рады.