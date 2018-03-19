Представление на Савченко регламентрий комитет Рады рассмотрит 21 марта

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины в среду, 21 марта 2018 года, рассмотрит представление на нардепа Надежду Савченко. Об этом свидетельствует информация на сайте комитета.

Так, 21 марта 2018 года в 15:00 состоится заседание парламентского комитета, на котором будут рассматриваться представления на Савченко.

"Вопросы повестки дня заседания комитета: о представлениях, поддержанных и внесенных в Верховную раду Украины генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. от 15 марта 2018 года, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 марта регламентный комитет получил представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко. Луценко внес в раду соответствующее представление 15 марта.

До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале Верховной рады.