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Савченко заявила, що планувала створити абсурдну ситуацію, а не теракт

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 16:21
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко заперечує, що готувала теракт

Народний депутат Надія Савченко заявила, що її завдання було створювати цю абсурдну ситуацію, а не таракт. Про це вона заявила в ході брифінгу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Моє завдання було створювати цю абсурдну ситуацію..Якщо б я щось планувала, я б це зробила, я хотіла, щоб влада подумала, щоб вони смертні. Це політична провокація", - додала вона

Зазначимо, що Савченко заперечує, що готувала теракт.

"Коли поширилися чутки про те, що у мене є гранати та пістолети, всі мої колеги злякалися, що у них нібито червона лінія. Депутати почали тікати з парламенту. Всі українці мріють підірвати Банкову, парламент і Кабмін. Я мрію змінити ситуацію не вибухами", - заявила Савченко.

Нагадаємо, завтра Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України розгляне подання на Савченко.

Відзначимо, що 16 березня регламентний комітет отримав подання про притягнення до кримінальної відповідальності Савченко. Луценко вніс у раду відповідне подання 15 березня. До цього генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної ради.

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Теги: Надія Савченко
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