Савченко заявила о частичной потере зрения и слуха из-за голодовки

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Савченко пропустила заседание суда из-за последствий голодовки

Арестованная по подозрению в государственной измене нардеп Надежда Савченко заявила о частичной потере слуха и зрения из-за голодовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи Шевченковского райсуда Киева.

Сообщается, что Савченко написала письмо, в котором заявила о невозможности физического присутствия на суде из-за частичной потери слуха и зрения. Она также пожаловалась на частые головокружения и одышку и попросила перенести судебное заседание. В результате суд перенесли на 17 декабря.

Засідання. Опубліковано Надія Савченко Четвер, 13 грудня 2018 р.

Напомним, на этой неделе Савченко анонсировала прекращение голодовки 13 декабря. Сухая голодовка продолжалась с 5 декабря и была объявлена по той причине, что нардеп не могла посетить банк и восстановить электронный ключ, подать декларацию и открыть партийные счета для возможности баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.

Ранее ей продлили арест до 23 декабря. Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия, она предлагала украинским военным совершить покушение на руководство страны.