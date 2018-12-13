ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Савченко заявила про часткову втрату зору і слуху через голодування

Новини » Політика    13.12.2018 - 18:33
Савченко заявила про часткову втрату зору і слуху через голодування
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко пропустила засідання суду через наслідки голодування

Заарештована за підозрою в державній зраді нардеп Надія Савченко заявила про часткову втрату слуху і зору через голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву судді Шевченківського райсуду Києва.

Повідомляється, що Савченко написала лист, в якому заявила про неможливість фізичної присутності на суді через часткову втрату слуху і зору. Вона також поскаржилася на часті запаморочення та задишку і попросила перенести судове засідання. У результаті суд перенесли на 17 грудня.

 

Засідання.

Опубліковано Надія Савченко Четвер, 13 грудня 2018 р.

 

Нагадаємо, цього тижня Савченко анонсувала припинення голодування 13 грудня. Сухе голодування тривало з 5 грудня і було оголошена з тієї причини, що нардеп не могла відвідати банк і відновити електронний ключ, подати декларацію та відкрити партійні рахунки для можливості балотуватися в президенти України у 2019 році.

Раніше їй продовжили арешт до 23 грудня. Савченко звинувачують у підготовці терактів в Києві. За версією слідства, вона пропонувала українським військовим вчинити замах на керівництво країни.

 

Голова уряду Каталонії розпочав дводенне голодування
Новини України Надія Савченкоголодовка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся