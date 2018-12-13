Савченко заявила про часткову втрату зору і слуху через голодування

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко пропустила засідання суду через наслідки голодування

Заарештована за підозрою в державній зраді нардеп Надія Савченко заявила про часткову втрату слуху і зору через голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву судді Шевченківського райсуду Києва.

Повідомляється, що Савченко написала лист, в якому заявила про неможливість фізичної присутності на суді через часткову втрату слуху і зору. Вона також поскаржилася на часті запаморочення та задишку і попросила перенести судове засідання. У результаті суд перенесли на 17 грудня.

Засідання. Опубліковано Надія Савченко Четвер, 13 грудня 2018 р.

Нагадаємо, цього тижня Савченко анонсувала припинення голодування 13 грудня. Сухе голодування тривало з 5 грудня і було оголошена з тієї причини, що нардеп не могла відвідати банк і відновити електронний ключ, подати декларацію та відкрити партійні рахунки для можливості балотуватися в президенти України у 2019 році.

Раніше їй продовжили арешт до 23 грудня. Савченко звинувачують у підготовці терактів в Києві. За версією слідства, вона пропонувала українським військовим вчинити замах на керівництво країни.