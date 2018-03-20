Савченко заявила, что не будет бежать из Украины

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не собирается бежать из Украины. Об этом нардеп заявила во время брифинга в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я два года мечтала вернуться в Украину. Мне трудно покидать Украину каждый раз. Я никогда никуда не буду бежать из Украины", - заявила Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины в среду, 21 марта 2018 года, рассмотрит представление на нардепа Надежду Савченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду соответствующее представление 15 марта. До этого Луценко заявил, что у Генеральной прокуратуры Украины есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале Верховной рады.

Кроме того, Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности.