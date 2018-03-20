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Савченко заявила, що не тікатиме з України

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 16:36
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко заявила, шо два роки мріяла повернутися в Україну і тікати не збирається

Народний депутат Надія Савченко заявила, що не збирається тікати з України. Про це нардеп повідомила під час брифінгу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я два роки мріяла повернутися в Україну. Мені важко залишати Україну кожного разу. Я ніколи нікуди не буду тікати з України", - заявила Савченко.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України у середу, 21 березня 2018 року, розгляне подання на нардепа Надію Савченко.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Ради відповідне подання 15 березня. До цього Луценко заявив, що у Генеральної прокуратури України є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної ради.

Крім того, Савченко виключили з парламентського комітету з питань національної безпеки. 

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Теги: Надія Савченко, Верховна Рада
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