Савченко заявила, що не тікатиме з України

Народний депутат Надія Савченко заявила, що не збирається тікати з України. Про це нардеп повідомила під час брифінгу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я два роки мріяла повернутися в Україну. Мені важко залишати Україну кожного разу. Я ніколи нікуди не буду тікати з України", - заявила Савченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України у середу, 21 березня 2018 року, розгляне подання на нардепа Надію Савченко.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Ради відповідне подання 15 березня. До цього Луценко заявив, що у Генеральної прокуратури України є докази, що Савченко планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі Верховної ради.

Крім того, Савченко виключили з парламентського комітету з питань національної безпеки.