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Савченко вручили подозрение в подготовке терактов и задержали

НовостиПолитика    22.03.2018 - 14:06
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Савченко направляется в управление Службы безопасности Украины

Народному депутату Украины Надежде Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, после зачитывания текста подозрения Савченко пригласили в управление Службы безопасности Украины. На данный момент нардеп в сопровождении правоохранителей, журналистов и представителей общественности направляется в здание СБУ. 

 
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Рада дала згоду на арешт Савченко

Опубліковано Радіо Свобода 22 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее Верховная рада Украины разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, за соответствующее решение проголосовал 291 нардеп. Кроме того, парламентарии разрешили ее задержание и арест.

По версии следствия, Савченко причастна к делу в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого арестовали за вывоз с оккупированного Донбасса оружия якобы для совершения терактов. Генеральная прокуратура, в частности, подозревает ее в планировании покушения на президента Украины Петра Порошенко и взрыва в Верховной раде.

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Теги: Служба безопасности Украины, Надежда Савченко, Задержание
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