Савченко вручили подозрение в подготовке терактов и задержали

Савченко направляется в управление Службы безопасности Украины

Народному депутату Украины Надежде Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, после зачитывания текста подозрения Савченко пригласили в управление Службы безопасности Украины. На данный момент нардеп в сопровождении правоохранителей, журналистов и представителей общественности направляется в здание СБУ.

Справа Савченко: зняття депутатської недоторканності Рада дала згоду на арешт Савченко Опубліковано Радіо Свобода 22 березень 2018 р.

Напомним, ранее Верховная рада Украины разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, за соответствующее решение проголосовал 291 нардеп. Кроме того, парламентарии разрешили ее задержание и арест.

По версии следствия, Савченко причастна к делу в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого арестовали за вывоз с оккупированного Донбасса оружия якобы для совершения терактов. Генеральная прокуратура, в частности, подозревает ее в планировании покушения на президента Украины Петра Порошенко и взрыва в Верховной раде.