Савченко вручили підозру у підготовці терактів і затримали

Савченко направляється до управління Служби безпеки України

Народному депутату України Надії Савченко вручили підозру у підготовці терактів в Києві та затримали, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, після зачитування тексту підозри Савченко запросили до управління Служби безпеки України. На даний момент нардеп в супроводі правоохоронців, журналістів та представників громадськості прямує до будівлі СБУ.

Справа Савченко: зняття депутатської недоторканності Рада дала згоду на арешт Савченко Опубліковано Радіо Свобода 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України дозволила притягти Савченко до кримінальної відповідальності, за відповідне рішення проголосував 291 нардеп. Крім того, парламентарії дозволили її затримання та арешт.

За версією слідства, Савченко причетна до справи стосовно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого заарештували за вивезення з окупованого Донбасу зброї нібито для здійснення терактів. Генеральна прокуратура, зокрема, підозрює її в плануванні замаху на президента України Петра Порошенка і вибуху в Верховній раді.

