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Голова Миколаївської ОДА Савченко написав заяву про відставку

Новини » Політика    22.04.2019 - 21:19
Голова Миколаївської ОДА Савченко написав заяву про відставку
Фото: Олексій Савченко (УНІАН)

Савченко написав заяву про звільнення з посади

Голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Савченко вважає, що "так має зробити кожен голова обласної державної адміністрації".

"По-друге, ми стоячи повинні подякувати чинному президенту Петру Порошенку... незважаючи на всі ті речі, які відбувалися навколо нас. Я повинен піти разом з ним", - сказав він.

Відзначимо, за інформацією місцевих ЗМІ, Савченко має намір особисто віддати заяву в Адміністрацію президента вже сьогодні і поїхав для цього в Київ. Також повідомляється, що з дверей у кабінет голови ОДА вже зняли табличку з прізвищем губернатора за його ж вказівкою.

Зазначимо, Савченко був призначений на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації 6 жовтня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про відставку. Раніше Синютка заявляв, що в разі програшу кандидата в президенти Петра Порошенка на виборах, він піде у відставку.

Нагадаємо, 14 квітня Андрій Гордєєв був офіційно звільнений з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Крім того, місяць тому Петро Порошенко звільнив голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Головко 15 квітня подав позов до Касаційного адміністративний суд Верховного суду на президента Петра Порошенка про визнання протиправним та скасування указу про звільнення.

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