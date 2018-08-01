Савченко попросила Трампа вернуть из РФ украинских политзаключенных

Савченко написала Трампу письмо

Народный депутат Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором просит его вернуть из Российской Федерации украинских политзаключенных. Об этом она написалана своей странице в Facebook.



Также нардеп выразила надежду на успешную совместную работу с США. Украину Савченко назвала в своем письме "терра инкогнита" - "неизвестной для многих иностранцев землей, страной новых возможностей, талантливых, свободных, патриотичных людей, богатой ресурсами".

"Я прошу вас помочь освободить всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам как лидеру самой сильной страны в мире, которая признает основополагающими такие ценности, как права человека, и только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать все возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям", - написала, обращаясь к Трампу, Савченко.

Скрин письма-обращения Савченко

Напомним, что сегодня правоохранители завершили расследование дела Рубана-Савченко.

Отметим, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Верховоному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, чтобы тот способствовал визитам международных организации к украинским политзаключенным, которые голодают.